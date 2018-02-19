Аваков забрал наградное оружие у мужчины, ранившего полицейского в Киеве

Приказ министра внутренних дел о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца добровольческого батальона «Донбасс» Александра Федорченко с позывным «Брест», которого подозревают в стрельбе в полицейского, отменен. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Да, наградное оружие человек тогда заслужил боевыми действиями — увы — это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято», — сообщил он.

Напомним, в результате столкновений у Соломенского районного суда, где 15 февраля выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, был ранен полицейский. Тогда полиция задержала 38 человек. У активных участников конфликта изъяли устройства для отстрела резиновых пуль, ножи, запрещенную телескопическую палку. Также сообщалось об обнаружении на месте инцидента гранаты. На следующий день почти всех задержанных отпустили.

Подозреваемого в стрельбе в полицейского Шевченковский районный суд Киева суд отпустил из-под стражи.