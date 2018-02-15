После столкновений у Соломенского суда нашли гранату, нож и пистолет, есть задержанные
У Соломенского районного суда в Киеве, уже после того, как было вынесено решение по Геннадию Труханову, произошли очередные столкновения. Как сообщили представители организаций «Автомайдан» и «Гражданский сектор Евромайдана», к ним применила силу «группа поддержки» одесского мэра — молодые люди в черной одежде. Случилось это непосредственно в зале суда.
По итогам столкновений задержаны около 10 человек. Четыре человека госпитализированы — у них диагностированы ранения и отравление газом (в ходе стычек применялся слезоточивый газ).
Также был задержан участник протестов под судом, выстреливший в полицейского и поранивший его в ногу.
Как сообщает РБК-Украина, кроме ножа, на месте стычек возле здания суда были найдены граната, пистолет и одна гильза.
Напомним, по итогам судебного заседания подозреваемого Геннадия Труханова отпустили под поручительство народного депутата Дмитрия Голубова.
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