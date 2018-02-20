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Президент Казахстана

Президент Казахстана утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы

Инф. «ФАКТОВ»

20.02.2018 6:22 348

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Президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Но в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих специалистов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.

Утвержденный президентом новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем уменьшено число апострофов и введены диграфы (sh, ch).

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменило алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.

Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков».

Ранее сообщалось о том, что 22-летний парень, притворившись девушкой, стал финалистом конкурса красоты в Казахстане.

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