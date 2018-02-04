22-летний парень, притворившись девушкой, стал финалистом конкурса красоты в Казахстане (фото, видео)

22-летний житель Алма-Аты Илай Дягилев, работающий моделью, принял участие в конкурсе красоты среди девушек Miss Virtual Kazakhstan. Для этого ему не пришлось даже делать операцию по смене пола и принимать гормоны — оказалось достаточно нанести макияж и надеть парик.

Как сообщает Sputnik Казахстан, Илай отправил свои фотографии на конкурс, назвавшись Ариной Алиевой. За красотку Арину отдали свои голоса множество пользователей интернета. В итоге Илай попал в финалистки конкурса, после чего признался, что на самом деле является мужчиной.

«Я дошел до финала и, когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал», — рассказал молодой человек.

Организаторы конкурса дисквалифицировали «Арину» за предоставление недостоверных сведений о своей персоне и заменили ее на другую участницу.

По словам Дягилева, этот эксперимент он решил провести ради пропаганды «естественной женской красоты и харизмы». «Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — заявил он.

«Я был приятно удивлен реакцией казахстанцев, тем, что многие поддержали мой поступок. Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам», — сказал парень.