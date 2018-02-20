Массовое отравление суши из киевского ресторана

Празднование Дня святого Валентина для компании киевлян и гостей столицы закончилось острой кишечной инфекцией. Трое из них оказались на больничной койке.

Как рассказал «ФАКТАМ» первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Александра Овчаренко, компания из пяти человек праздновала День влюбленных с небольшим опозданием — в пятницу, 16 февраля.

«Они заказали в одном из столичных заведений общественного питания доставку еды, в частности суши «Филадельфия». Именно после употребления этих суши, по словам заболевших, они и ощутили симптомы острой кишечной инфекции. Двое пострадавших были госпитализированы в Ирпенскую центральную городскую больницу, где им оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. Третьего пострадавшего доставили в столичную Александровскую клиническую больницу, где он сейчас проходит лечение.

После получения информации о случаях заболевания было начато эпидемиологическое расследование. В его рамках отобраны образцы продуктов: лосось, курица, майонез, а также сами суши «Филадельфия». Кроме этого, проведено обследование почти 40 работников ресторана, а само заведение общественного питания сейчас закрыто. По предварительным данным, в нем уже обнаружены нарушения санитарных норм. Более конкретно о них можно будет говорить только после выводов экспертиз", — сказал Александр Овчаренко.

Как сообщали ранее fakty.ua, 15 учеников гимназии № 6 Кременчуга (Полтавская область) с пищевым отравлением оказались в больнице.