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Королева Елизавета ІІ получила в аренду участок в центре Киева

Инф. «ФАКТОВ»

20.02.2018 19:55 249

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Британской королеве Елизавете II предоставили в аренду участок земли в центре Киева. Участок площадью 0,1622 га находится по улице Костельной, 13-а, рядом с посольствами Канады и Австралии. Участок будет использоваться для эксплуатации и обслуживания административного здания посольства.

Земля в пределах охраняемой буферной зоны Софии Киевской передается в аренду на 49 лет. Как сказано в решении Киевсовета, ориентировочный размер арендной платы за землю составит 568 тыс. гривен.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции разъяснили, как правильно передавать земельные участки в аренду.

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