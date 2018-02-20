Королева Елизавета ІІ получила в аренду участок в центре Киева

Британской королеве Елизавете II предоставили в аренду участок земли в центре Киева. Участок площадью 0,1622 га находится по улице Костельной, 13-а, рядом с посольствами Канады и Австралии. Участок будет использоваться для эксплуатации и обслуживания административного здания посольства.

Земля в пределах охраняемой буферной зоны Софии Киевской передается в аренду на 49 лет. Как сказано в решении Киевсовета, ориентировочный размер арендной платы за землю составит 568 тыс. гривен.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции разъяснили, как правильно передавать земельные участки в аренду.