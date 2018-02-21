Сводки АТО: есть погибший, раненые и травмированные

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в том числе из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

«За минувшие сутки противник 15 раз прицельно обстрелял позиции ВСУ. Погиб украинский военнослужащий, пятеро воинов получили ранения, еще двое — боевое травмирование», — сообщают в штабе АТО

На Луганском направлении враг активизировался вокруг Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 мм и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82 калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки обстреляли из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

На Донецком направлении эпицентром огневой напряжения стал приморский участок нашей обороны. Здесь враг применил 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединского и Ломакино. Из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали наши опорные пункты у Песков, а в пригороде Авдеевки вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Как сообщали fakty.ua, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Генштаб и Минобороны должны максимально быстро изменить формат АТО на Донбассе.