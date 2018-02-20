Генштаб и Минобороны должны максимально быстро изменить формат АТО на Донбассе – президент

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ должны в скором времени представить предложения по изменению формата антитеррористической операции. Такую задачу поставил президент Петр Порошенко.

«Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений относительно изменения формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего Объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе», — сказал глава государства, подчеркнув, что ведущая роль в изменении формата АТО ложится на Минобороны.

Порошенко отметил, что закон о деоккупации Донбасса фиксирует право украинцев на самооборону, в соответствии с 51-й статьей устава ООН.

«Уверен в том, что в данных условиях ведущая роль отпора агрессии ложится на плечи Вооруженных сил Украины», — указал он.

Как ранее писали «ФАКТЫ», 20 февраля Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Данный докуамент, принятый парламентом 18 января, определяет Россию страной-агрессором, а территории ОРДЛО и Крыма — оккупированными.