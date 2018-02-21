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Совет Европы

Совет Европы выделит Украине почти 30 млн евро на поддержку реформ (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

21.02.2018 20:47 40

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Комитет министров Совета Европы утвердил План действий СЕ для Украины на ближайшие четыре года (с 2018 по 2021 год).

Как сообщили в постоянном представительстве Украины при Совете Европы расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.

Мероприятия в его рамках направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии. Причем ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.

Как отмечают украинские дипломаты, в соответствии с Планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.

«Принятие Плана действий символически произошло в дни, когда Украина с грустью отмечает четвертую годовщину гибели Небесной Сотни и начало российской агрессии. Но сегодня должны смотреть вперед и использовать возможности Плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый План действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная успешная Украина будет лучшим посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией», — отметил Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Напомним, накануне Дания решила выделить Украине 65 млн евро в рамках программы по поддержке прав человека, демократии и устойчивого экономического роста.

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