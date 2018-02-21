Совет Европы выделит Украине почти 30 млн евро на поддержку реформ (видео)

Комитет министров Совета Европы утвердил План действий СЕ для Украины на ближайшие четыре года (с 2018 по 2021 год).

Как сообщили в постоянном представительстве Украины при Совете Европы расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.

Мероприятия в его рамках направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии. Причем ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.

Как отмечают украинские дипломаты, в соответствии с Планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.

«Принятие Плана действий символически произошло в дни, когда Украина с грустью отмечает четвертую годовщину гибели Небесной Сотни и начало российской агрессии. Но сегодня должны смотреть вперед и использовать возможности Плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый План действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная успешная Украина будет лучшим посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией», — отметил Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Напомним, накануне Дания решила выделить Украине 65 млн евро в рамках программы по поддержке прав человека, демократии и устойчивого экономического роста.