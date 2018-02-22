Из-за неосторожного селфи американец может "попасть" на штраф в 4,5 млн долларов

В конце прошлого года в Филадельфии (США) состоялась выставка, посвященная знаменитой Терракотовой армии. Для нее из Китая было доставлено 10 статуй, сообщает «Лента».

Во время мероприятия 24-летний американец Майкл Рохан проник в музейную секцию, намереваясь сделать селфи с одним из солдат.

При этом он по неосторожности отломил большой палец статуи, стоимость которой оценивается примерно в 4,5 миллиона долларов.

Исчезновение пальца заметили только через несколько недель после инцидента. Благодаря камерам наблюдения была установлена личность злоумышленника и найден «драгоценный палец». Самого Майкла Рохана тогда освободили под залог 15 тысяч долларов.

История вызвала шквал возмущения среди китайских интернет-пользователей. Они требуют наказания для вандала, притом наказания показательного. Поэтому, скорее всего, одних извинений незадачливого любителя селфи в данном случае будет мало.

Напомним, что Терракотовая армия — это захоронение более восьми тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. Захоронение обнаружили в марте 1974 года во время бурения артезианской скважины. В 1987 году ЮНЕСКО включило Терракотовую армию в список всемирного наследия, как часть комплекса гробницы первого императора династии Цинь.