Под Докучаевском украинские воины уничтожили вражескую БМП (видео)

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в районе Докучаевска Донецкой области, уничтожили вражескую БМП.

«Сегодня, 22 февраля, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы „Моспино“ Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевская была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой, вероятно, вел разведку передовых сил украинских защитников», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18.00 22 февраля оккупационные войска совершили 10 обстрелов позиций украинских воинов, ни один наш боец не пострадал.