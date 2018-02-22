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Захарченко

Судьба Захарченко висит на волоске, - боевик

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

22.02.2018 20:59 373

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Об этом сообщил бывший пропагандист «ДНР» Константин Долгов.

Он написал в «Фейсбуке»: «Сегодня в 4 утра людьми Дикого (глава «МВД ДНР») арестован «министр угля и энергетики ДНР «Эдуард Голенко».

По словам Долгова, «арест санкционировали «глава ДНР» Захарченко и его «кошелёк», вице-премьер по экономике Тимофеев (он же — «Ташкент»). Причина ареста, считает Долгов, — предложение Голенко создать госпредприятие по продаже угля потребителям напрямую, без посредников. «Это не вписывалось в планы Захарченко и Тимофеева, так как последний специально создал посредническую структуру торговый дом «Уголь Донбасса» — для того, чтобы наценка от продажи угля оседала в карманах правящего тандема».

«Москве давно пора навести порядок в „ДНР“. И, по всей видимости, нас ждет луганский вариант. „Ташкента“ уберут точно. Судьба Захарченко висит на волоске. Скорее всего, он тоже станет почётным воронежским пенсионером, как и его бывший коллега Плотницкий», — прогнозирует один из создателей движения «Народный фронт Новороссии», который занесен в «Чистилище» «Миротворца» как боевик, который находится в розыске.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Европейский суд по правам человека подтвердил отсутствие возможности выплачивать украинские пенсии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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