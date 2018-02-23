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Каир

В Каире обрушился жилой дом: погибли не менее 10 человек

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 4:10 557

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Представитель Управления гражданской защиты столицы Египта Каира заявил о том, что не менее десяти человек погибли при обрушении пятиэтажного жилого здания в Каире. Об этом сообщает саудовское агентство SPA.

По словам источника агентства, дом обрушился в одном из густонаселенных бедных районов египетской столицы Маншиат-Наср. К данной минуте по его словам, «из-под обломков дома были извлечены десять тел».

Также сообщается, что согласно статистическим данным, в Египте насчитывается около 2 миллионов домов, представляющих опасность для жильцов. Государственные службы выдали более 100 тысяч постановлений о сносе незаконных построек, однако большинство из них до сих пор не исполнены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в центре Одессы рухнула стена жилого дома.

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