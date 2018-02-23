В Каире обрушился жилой дом: погибли не менее 10 человек
Представитель Управления гражданской защиты столицы Египта Каира заявил о том, что не менее десяти человек погибли при обрушении пятиэтажного жилого здания в Каире. Об этом сообщает саудовское агентство SPA.
По словам источника агентства, дом обрушился в одном из густонаселенных бедных районов египетской столицы Маншиат-Наср. К данной минуте по его словам, «из-под обломков дома были извлечены десять тел».
Также сообщается, что согласно статистическим данным, в Египте насчитывается около 2 миллионов домов, представляющих опасность для жильцов. Государственные службы выдали более 100 тысяч постановлений о сносе незаконных построек, однако большинство из них до сих пор не исполнены.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в центре Одессы рухнула стена жилого дома.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”