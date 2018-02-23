В «ЛНР» обвинили в терроризме очередного «министра»

Сторонник так называемой «Луганской народной республики» Андрей Белый на своей странице в соцсети сообщил об аресте «министра связи и массовых коммуникаций» «ЛНР» Михаила Сурженко. По информации автора сообщения, Сурженко обвиняют в терроризме и «применяя к нему методы физического воздействия, требуют, чтобы он оговорил себя», взяв на себя вину в совершении взрыва на территории луганского телецентра — ГТРК, который произошел несколько дней назад.

Очередная волна зачисток «доходных мест» для своих приближенных наблюдается и в соседней «республике» — «ДНР», где арестован «министр угля и энергетики» Эдуард Голенко. Притом, как сообщает беглый харьковский сепаратист Константин Долгов, арест производили люди Алексея Дикого, «министра МВД» «ДНР». Этот факт свидетельствует о том, что Дикий вышел на волю после очередного ареста и снова приступил к своим обязанностям. Очевидно, традиционно расплатившись за свое освобождение с главой «республики».

Как сообщали fakty.ua, Vodafone объяснил, почему в «ЛНР» исчезла связь