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В «ЛНР» обвинили в терроризме очередного «министра»

В «ЛНР» обвинили в терроризме очередного «министра»

Максим БУЧЕК, «ФАКТЫ» (Луганск)

23.02.2018 9:15 320

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Сторонник так называемой «Луганской народной республики» Андрей Белый на своей странице в соцсети сообщил об аресте «министра связи и массовых коммуникаций» «ЛНР» Михаила Сурженко. По информации автора сообщения, Сурженко обвиняют в терроризме и «применяя к нему методы физического воздействия, требуют, чтобы он оговорил себя», взяв на себя вину в совершении взрыва на территории луганского телецентра — ГТРК, который произошел несколько дней назад.

Очередная волна зачисток «доходных мест» для своих приближенных наблюдается и в соседней «республике» — «ДНР», где арестован «министр угля и энергетики» Эдуард Голенко. Притом, как сообщает беглый харьковский сепаратист Константин Долгов, арест производили люди Алексея Дикого, «министра МВД» «ДНР». Этот факт свидетельствует о том, что Дикий вышел на волю после очередного ареста и снова приступил к своим обязанностям. Очевидно, традиционно расплатившись за свое освобождение с главой «республики».

Как сообщали fakty.ua, Vodafone объяснил, почему в «ЛНР» исчезла связь

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