Виктория Бекхэм сломала ногу, но это не заставило ее отказаться от каблуков (фото)

Бывшая участница британской группы Spice Girls, а ныне успешный дизайнер Виктория Бекхэм сломала ногу. Как пишет английская газета The Daily Mail, эта неприятность произошла во время семейного отдыха на лыжном курорте Уистлер в Канаде. Журналисты сфотографировали 43-летнюю Викторию на костылях. Одна ее нога была в гипсе. Что не помешало иконе стиля надеть на вторую ногу обувь на каблуке. Учитывая состояние миссис Бекхэм, каблук, правда, был на этот раз невысок.

Отдых на канадском зимнем курорте не впервые заканчивается плачевно для членов семьи Бекхэм. Так, в прошлом году муж Виктории, бывший футболист Дэвид Бекхэм, впервые в жизни попробовавший заняться сноубордингом, неудачно упал, спускаясь со снежного склона, и выбил себе передний зуб. А старший из четырех детей супругов — Бруклин — во время столь же неудачного падения со сноуборда сломал ключицу.



