Около 24 тыс. человек отказались от гражданства Украины
Начиная с 2015 года от украинского гражданства отказались более 20 тыс. человек. Такие цифры назвала заместитель главы Государственной миграционной службы Татьяна Никитина.
«Вышли из украинского гражданства за последние 3 года у нас около 24 тыс. граждан», — сказала она, отметив, что в большинстве случаев это обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.
Никитина также отметил, что уменьшилось количество граждан, желающих получить украинское гражданство.
Напомним, ранее в Государственной миграционной службе сообщили о начале проверки законности предоставления украинского гражданства в территориальных подразделениях ГМС.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”