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Граждане Украины

Около 24 тыс. человек отказались от гражданства Украины

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 19:17 550

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Начиная с 2015 года от украинского гражданства отказались более 20 тыс. человек. Такие цифры назвала заместитель главы Государственной миграционной службы Татьяна Никитина.

«Вышли из украинского гражданства за последние 3 года у нас около 24 тыс. граждан», — сказала она, отметив, что в большинстве случаев это обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.

Никитина также отметил, что уменьшилось количество граждан, желающих получить украинское гражданство.

Напомним, ранее в Государственной миграционной службе сообщили о начале проверки законности предоставления украинского гражданства в территориальных подразделениях ГМС.

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