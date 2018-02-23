Около 24 тыс. человек отказались от гражданства Украины

Начиная с 2015 года от украинского гражданства отказались более 20 тыс. человек. Такие цифры назвала заместитель главы Государственной миграционной службы Татьяна Никитина.

«Вышли из украинского гражданства за последние 3 года у нас около 24 тыс. граждан», — сказала она, отметив, что в большинстве случаев это обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.

Никитина также отметил, что уменьшилось количество граждан, желающих получить украинское гражданство.

Напомним, ранее в Государственной миграционной службе сообщили о начале проверки законности предоставления украинского гражданства в территориальных подразделениях ГМС.