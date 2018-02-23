В финале турнира в Дубае Свитолина сразится с россиянкой

Первая ракетка Украины (и четвертый номер мирового рейтинга) Элина Свитолина пробилась в финал престижного турнира в Дубае с призовым фондом 2,6 миллиона долларов. В матче ½ финала 23-летняя одесситка за 1 час 27 минут сломила сопротивление экс-первой ракетки мира немки Анжелик Кербер (девятая в мировом рейтинге) — 6:3, 6:3 и уже заработала в Эмиратах более 200 тысяч долларов.

В решающей дуэли состязаний прима украинского тенниса, выигравшая турнир в Дубае в прошлом году, сразится 24 февраля с 24-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной, неожиданно одолевшей в полуфинале испанку Гарбинье Мугурусу (3-я) — 3:6, 7:6 (11), 6:1.

Ранее fakty.ua сообщали, что в первом круге турнира в Дубае прекратила борьбу украинка Леся Цуренко.