Журналисты Украины и России в совместной декларации осудили участие коллег в боевых действиях

Представители Национального союза журналистов Украины и Союза журналистов России осудили случаи участия журналистов в боевых действиях во время командировок в зону конфликта. Свою позицию журналисты двух стран отразили в совместном заявлении, подписанном по итогам круглого стола, проходившего 22 февраля в Вене под эгидой представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

«Считаем несовместимыми с профессией факты демонстрации применения, как и собственно применения представителями медиа оружия, участия в допросах пленных и другие действия, которые не имеют отношения к журналистике. Журналист, работающий на передовой, не должен скрывать свой статус — точно так же, как другие гражданские и военные лица не имеют права выдавать себя за журналистов, если ими не являются.

Выражая свою приверженность принципам объективной и непредвзятой журналистики, мы призываем всех коллег, работающих или планирующих работу в зоне боевых действий, помнить об ответственности перед обществом и перед законом, неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики", — говорится в заявлении.

«До того, как подписать заявление, мы подготовили для участников круглого стола справку, в которой привели известные нам случаи нарушения норм журналисткой этики в зоне конфликта. В частности, мы представили ссылки на снимки, которые размещал в 2014 году на своей странице в социальной сети, а также на страницах изданий, с которыми он сотрудничал, дончанин Геннадий Дубовой, корреспондент издания «Вести. Репортер» (Украина), где он с оружием в руках, заявляет: «Я личный корреспондент «Моторолы». У меня в руках боевое оружие. Я умею его применять. И когда я буду выполнять свои журналистские обязанности там, на передовой, и что-то случится с моим товарищем, я буду применять это оружие против нацистов. Это запрещено всеми международными конвенциями, но это разрешено высшей Божьей правдой. Мои коллеги-журналисты, задумайтесь: в случае чего, я применю его против вас», — рассказала «ФАКТАМ» первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ, принимавшая участие в подготовке проекта совместного заявления журналистских союзов двух стран.

По словам Лины Кущ, в информационную справку вошли такие факты, как выходка российского актера Михаила Пореченкова, который в октябре 2014 года побывал на позициях сил «ДНР» в Донецке. Будучи в каске с надписью «Пресса», Пореченков открыл стрельбу из крупнокалиберного пулемета в сторону защитников Донецкого аэропорта.

В справке отражены и такие факты, как фотоссесия на передовых позициях сил «ДНР» журналиста российского телевизионного канала «Царьград» Дмитрия Павленко с оружием в руках, в камуфляже, бронежилете и каске, а также непосредственное участие (в виде морального давления) дончанина Андрея Лунева в допросе заложников и использование их в съемках фейковых сюжетов для российского телеканала «Звезда». Лунева, сотрудничавшего с этим каналом в 2014 году, опознал бывший заложник боевиков «ДНР» — волонтер и преподаватель из Краматорска Сергей Гаков.

«Роль журналистов в освещении конфликта чрезвычайно высока, поэтому подобные проявления нарушения профессиональной этики мы считаем недопустимыми, противозаконными и подлежащими гласному осуждению на всех уровнях», — заявила «ФАКТАМ» Лина Кущ.