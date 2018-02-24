"Есть связь!": в Луганске восстановили Vodafone
Это подтвердили источники «ФАКТОВ» в оккупированном городе.
О возобновлении связи пишут и в социальных сетях: «Заработала»; «Есть связь!»; «В Украину дозваниваемся»
Напомним, что сигнал Vodafonе исчез в недореспублике 22 февраля утром из-за обрыва волоконно-оптической линии. «Министр коммуникаций ЛНР» Юрий Першиков сегодня проинформировал луганчан: «Восстановительные работы проведены, оптоволоконный кабель успешно сварен».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Vodafone объяснил, почему в «ЛНР» исчезла связь.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”