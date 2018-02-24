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"Есть связь!": в Луганске восстановили Vodafone

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

24.02.2018 16:02 257

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Это подтвердили источники «ФАКТОВ» в оккупированном городе.

О возобновлении связи пишут и в социальных сетях: «Заработала»; «Есть связь!»; «В Украину дозваниваемся» и т. д. Однако житель Луганска рассказал по телефону «ФАКТАМ», что связь пока неустойчивая, разговор постоянно прерывается, надо сделать несколько звонков, чтобы поговорить. «Судя по всему, это происходит из-за возросшей нагрузки. Люди сразу схватились за телефоны», — объяснил он.

Напомним, что сигнал Vodafonе исчез в недореспублике 22 февраля утром из-за обрыва волоконно-оптической линии. «Министр коммуникаций ЛНР» Юрий Першиков сегодня проинформировал луганчан: «Восстановительные работы проведены, оптоволоконный кабель успешно сварен».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Vodafone объяснил, почему в «ЛНР» исчезла связь.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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