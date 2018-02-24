Все школы в Сумах закрыли на карантин до 3 марта

В Сумах с понедельника, 26 февраля, вводят карантин во всех школах города из-за высокого числа заболевших гриппом и ОРВИ среди школьников.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумского горсовета.

Комиссия решила ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно. Первые 7 школ в городе закрыли на карантин еще 19 февраля.

Также предлагается перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить работу внешкольных учреждений и проведение массовых мероприятий.

Решено ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева.

Напомним, в Ужгороде противогриппозный карантин продлили еще на неделю — с 26 февраля по 5 марта. Решение противоэпидемической комиссии горсовета касается всех без исключения учебных заведений города.