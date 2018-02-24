В финале престижного турнира в Дубае Свитолина разгромила россиянку

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина второй год подряд выиграла престижный турнир в Дубае с призовым фондом 2,6 миллиона долларов. В решающем противостоянии четвертая ракетка мира за 1 час и 12 минут разгромила четвертую на данный момент теннисистку России Дарью Касаткину (24-я в мире) — 6:4, 6:0.

Успех в Эмиратах, где Свитолина проиграла только один сет (во втором круге китаянке Ван Цян), не только принес 23-летней одесситке 651 тысячу 347 долларов призовых, но и стал для нее 11-м триумфом на турнирах WTА.

Следующим стартом Свитолиной станут состязания в Индиан-Уэллсе, которые начнутся 5 марта.

Ранее fakty.ua сообщали, что вторая ракетка нашей страны Леся Цуренко прекратила борьбу на состязаниях в Дубае в первом раунде.