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В финале престижного турнира в Дубае Свитолина разгромила россиянку

В финале престижного турнира в Дубае Свитолина разгромила россиянку

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

24.02.2018 19:11 394

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Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина второй год подряд выиграла престижный турнир в Дубае с призовым фондом 2,6 миллиона долларов. В решающем противостоянии четвертая ракетка мира за 1 час и 12 минут разгромила четвертую на данный момент теннисистку России Дарью Касаткину (24-я в мире) — 6:4, 6:0.

Успех в Эмиратах, где Свитолина проиграла только один сет (во втором круге китаянке Ван Цян), не только принес 23-летней одесситке 651 тысячу 347 долларов призовых, но и стал для нее 11-м триумфом на турнирах WTА.

Следующим стартом Свитолиной станут состязания в Индиан-Уэллсе, которые начнутся 5 марта.

Ранее fakty.ua сообщали, что вторая ракетка нашей страны Леся Цуренко прекратила борьбу на состязаниях в Дубае в первом раунде.

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