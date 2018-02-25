Олимпиада-2018: В финале хоккейного турнира Россия обыграла Германию

В финальном матче хоккейного турнира на Олимпийских играх-2018 сборная России обыграла Германию со счетом 4:3.

Этим матчем завершились Олимпийские игры в Пхенчхане. Ранее в матче за бронзовые медали Канада феерически обыграла Чехию.

Хоккейный турнир. Финал

Финал

Россия — Германия — 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы: Войнов — 2 (Гусев, Капризов), 19:59 — 1:0. Шютц — 1 (Мацек, Хагер), 29:32 — 1:1. Гусев — 3 (Капризов, Дацюк), 53:21 — 2:1. Кахун — 2 (Мауэр, Элиц), 53:31 — 2:2. Й. Мюллер — 1 (Элиц, Хердлер), 56:44 — 2:3. Гусев — 4 (мен., Капризов, Зуб), 59:04 — 3:3. Капризов — 5 (бол., Гусев, Войнов), 69:40 — 4:3.

Вратари: Кошечкин (58:37 — 59:04) — Аус ден Биркен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (12+9+7+2) — 25 (6+8+10+1).

Судьи: Лемелин, Рантала.