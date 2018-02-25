Олимпиада-2018: итоговый медальный зачет

В воскресенье, 25 февраля, в южнокорейском Пхенчхане состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр, в которых принимали участие атлеты из 84 стран. Как сообщил на 132-й сессии Международного олимпийского комитета глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом, состязания посетили более 1,3 миллиона человек.

Медальный зачет состязаний с рекордом выиграла сборная Норвегии, завоевавшая 39 наград — 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых (предыдущее достижение — 37 медалей — в Ванкувере установила команда США). На втором месте — Германия (31 награда; 14−10−7), на третьем — Канада (29; 11−8-10). Сборная Украины с единственным «золотом» фристайлиста Александра Абраменко — на 21-й итоговой позиции (такой же показатель у венгров).

При этом норвежская лыжница Марит Бьорген после победы в женском марафоне с 14 олимпийскими наградами (восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые) стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр. 37-летняя спортсменка превзошла достижение своего легендарного соотечественника биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена (8−4-1).

Медальный зачет Олимпийских игр в Пхенчхане («золото», «серебро», «бронза», всего)

1. Норвегия — 14−14−11 (39)

2. Германия — 14−10−7 (31)

3. Канада — 11−8-10 (29)

4. США — 9−8-6 (23)

5. Нидерланды — 8−6-6 (20)

6. Швеция — 7−6-1 (14)

7. Южная Корея — 5−8-4 (17)

8. Швейцария — 5−6-4 (15)

9. Франция — 5−4-6 (15)

10. Австрия — 5−3-6 (14)

11. Япония — 4−5-4 (12)

12. Италия — 3−2-5 (10)

13. ОАР — 2−6-9 (17)

14. Чехия — 2−2-3 (7)

15. Беларусь — 2−1-0 (3)

16. Китай — 1−6-2 (9)

17. Словакия — 1−2-0 (3)

18. Финляндия — 1−1-4 (6)

19. Великобритания — 1−0-4 (5)

20. Польша — 1−0-1 (2)

21--22. Украина — 1−0-0 (1)

21--22. Венгрия — 1−0-0 (1)

23. Австралия — 0−2-1 (3)

24. Словения — 0−1-1 (2)

25. Бельгия — 0−1-0 (1)

26--27. Испания — 0−0-2 (2)

26--27. Новая Зеландия — 0−0-2 (2)

28--30. Латвия — 0−0-1 (1)

28--30. Казахстан — 0−0-1 (1)

28--30. Лихтенштейн — 0−0-1 (1)

Ранее fakty.ua сообщали, что флаг Украины на церемонии закрытия Игр 25 февраля понесет олимпийский чемпион Александр Абраменко (прямая трансляция — на телеканале «UA.Перший» в 12.50).