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В Санкт-Петербурге задержали активиста с флагом Украины

В Санкт-Петербурге задержали активиста с флагом Украины

Инф. «ФАКТОВ»

25.02.2018 19:27 159

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В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения «Солидарность» Владимира Шипицына, который держал в руках флаг Украины.

Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По данным «Дождя», причину задержания полицейские не назвали.

Напомним, неправительственная правозащитная организация Truth Hounds собрала доказательства агрессии Российской Федерации против Украины, которые можно квалифицировать как военные преступления.

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