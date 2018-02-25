В Санкт-Петербурге задержали активиста с флагом Украины
В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения «Солидарность» Владимира Шипицына, который держал в руках флаг Украины.
Об этом сообщает телеканал «Дождь».
По данным «Дождя», причину задержания полицейские не назвали.
Напомним, неправительственная правозащитная организация Truth Hounds собрала доказательства агрессии Российской Федерации против Украины, которые можно квалифицировать как военные преступления.
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