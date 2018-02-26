В Одессе от действий львовских ультрас пострадал полицейский, награжденный за обезвреживание пророссийского «стрелка»

В результате инцидента с участием футбольных ультрас львовских «Карпат» в Одессе пострадали сотрудники патрульной полиции. В частности, полицейский Роман Даниленко (на фото), отмеченный министром внутренних дел Арсеном Аваковым за ликвидацию в январе пророссийского «стрелка» Валентина Дорошенко.

Как стало известно «ФАКТАМ», это — лейтенант патрульной полиции Роман Даниленко, который госпитализирован и в настоящее время находится в одной из городских больниц. У него — серьезная травма ноги, неизвестно когда он сможет вернуться в строй.

Данную информацию подтвердили в управлении патрульной полиции, уточнив, что в результате данного силового противостояния у госпитализированных полицейских — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, серьезная травма ноги, другие телесные повреждения.

Как сообщали fakty.ua, 24 февраля в Одессе задержаны четверо львовских ультрас, избивших полицейских на железнодорожном вокзале. По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

В полиции отмечают, что это не единственное правонарушение, допущенное львовскими фанатами, прибывшими 24 февраля в Одессу на футбольный матч «Черноморец» (Одесса) — «Карпаты» (Львов). В частности, в полицию были доставлены трое болельщиков, хулиганивших в поезде.

Между тем 24 февраля повысили в звании другого полицейского Дмитрия Литвинюка, участвовавшего в обезвреживании «стрелка» Дорошенко. Напомним, пять серьезных огнестрельных ранений Дмитрий Литвинюк получил 19 января во время перестрелки в центре Одессы, на улице Новосельского. Боровшиеся за жизнь Литвинюка медики провели целую серию хирургических операций.

Начальник одесского регионального главка Нацполиции генерал третьего ранга Дмитрий Головин вручил погоны майора оперуполномоченному Приморского отдела полиции капитану Дмитрию Литвинюку. Как сообщили в главке, очередным званием Литвинюка поощрили согласно приказу главы Нацполиции Украины.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что 19 января в Одессе во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в том числе трое полицейских. Один из них — 27-летний участковый инспектор Сергей Пригарин — от полученных ран скончался в больнице.

27 января министр внутренних дел Арсен Аваков наградил патрульных полицейских Романа Даниленко и Владимира Хлевного, которые ликвидировали «стрелка» Валентина Дорошенко.



*Начальник одесского регионального главка Нацполиции генерал третьего ранга Дмитрий Головин вручил погоны майора оперуполномоченному Приморского отдела полиции Дмитрию Литвинюку