Отец ребенка Кайли Дженнер сделал ей подарок за 1,4 миллиона долларов в благодарность за дочь (фото)

20-летняя американская модель, телезвезда и бизнес-леди помирилась с отцом своего ребенка — рэпером Трэвисом Скоттом. Окончательное примирение произошло после того, как 25-летний Трэвис сделал своей возлюбленной роскошный подарок. Как пишет издание Radar Online, спустя три недели после рождения их дочери Сторми музыкант в знак благодарности презентовал молодой матери черный спортивный автомобиль Ferrari LaFerrari стоимостью 1,4 миллиона долларов. Было произведено лишь 500 таких машин.

Кайли не смогла устоять. Она пришла в восторг от этого гибридного суперкара, хотя туда будет трудно установить автокресло для малышки. Дженнер уже опробовала автомобиль в эти выходные, покатавшись по улицам Лос-Анджелеса. До 200 километров в час автомобиль разгоняется за семь секунд, а до 300 — за 15.

Ранее сообщалось, что Кайли и Трэвис серьезно поссорились в декабре 2017 года. Дженнер обвинила его в изменах. Однако, к моменту рождения дочери пара наладила отношения. На руке у Кайли было даже замечено бриллиантовое кольцо, весьма напоминающее обручальное.

Кайли уже не в первый раз получает в подарок дорогие автомобили от своих возлюбленных. Так, ее предыдущий бойфренд — рэпер Тайга — также подарил ей Ferrari на 18-летие, а на 19-летие — Maybach Mercedes.