В результате «сибирских морозов» в Европе гибнут люди (фото)
На Западную Европу обрушилась волна холода, пришедшая из Сибири. В британских СМИ это явление назвали «Зверь с востока» (Beast from the East). Ожидается, что в Великобритании сегодня, 26 февраля, температура опустится до минус 12 градусов. Местные газеты пишут о небывалых «сибирских морозах». Наблюдаются также сильные снегопады. Люди в панике закупают продукты, выстраиваясь в очереди в супермаркетах, чтобы лишний раз не выходить из дому. Многие ушли с работы пораньше.
Во Франции подготовлено более 1 300 мест временного размещения для бездомных. Тем не менее уже по меньшей мере один бездомный в городе Валанс уже скончался от переохлаждения.
В столице Бельгии Брюсселе власти приказали полицейским силой доставлять в пункты обогрева бомжей, если они будут отказываться отправляться туда добровольно и пытаться ночевать на лицах.
В столице Литвы Вильнюсе, где столбик термометра опускался до 24 ниже нуля, из-за резкого похолодания умерли уже три человека. Еще семеро получили травмы от обморожения. Два человека погибли в Польше.
Сильные холода и снегопады наблюдаются также в Австрии, Венгрии, Испании, Италии.
В Риме и других итальянских городах сегодня, 26 февраля, были закрыты школы и детские сады, а в университете Сапиенца отменили экзамены. Закрыты для посещения римские парки и кладбища. Улицы столицы Италии укрыло снегом, что случается нечасто. Последний раз столь обильный снегопад наблюдался шесть лет назад. Аэропорты работают с перебоями. В Ватикане на площади Святого Петра прохожие и даже священники не упустили возможности поиграть в снежки.
На несколько дней закрыты также школы в Румынии, в том числе и в Бухаресте.
В Хорватии к расчистке дорог присоединились более тысяч солдат. Высота снежного покрова в ряде регионов достигла полутора метров.
Снег в Ватикане
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