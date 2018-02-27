Фигуранта «дела Веремия» Крысина поддерживают люди с властью, - прокурор

Обвиняемый в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин имеет поддержку лиц, наделенных властью. Об этом в интервью INSIDER заявил старший прокурор ГПУ Алексей Донской (на фото).

«До внесения изменений в Уголовный кодекс я бы вам смог привести отдельные доказательства по этому поводу. Сейчас просто ограничусь тем, что скажу: такие доказательства есть. Крысин имеет поддержку лиц, наделенных властью. Это и правоохранители, и бывшие правоохранители», — сказал прокурор.

Отвечая на вопрос о возможной причастности к этому председатель Николаевской ОГА Алексея Савченко, Донской ответил: «Это сейчас вы назвали. Отрицать я не буду».

По его словам, прокурор, который в свое время переквалифицировал дело Крысина в хулиганку, продолжает работать в прокуратуре Херсонской области.

Донской также рассказал, что по одному из дел, в котором фигурировал Крысин, исчезали даже «залегендированные свидетели»: «Могу сказать, что по другому делу, где Крысин обвиняется в хулиганских действиях на автозаправке, есть огромное давление на свидетелей, которые во время досудебного расследования давали обличительные показания против него. В какой-то момент эти свидетели исчезли, после чего их в суд привели уже адвокаты Крысина».

Старший прокурор ГПУ проинформировал, что 29 января Апелляционный суд принял жалобы на приговор Крысину по делу о гибели журналиста Вячеслава Веремия к рассмотрению. «Всего их четыре: одна от прокуратуры и три от представителей матери и жены. Рассмотрение должно состояться 1 марта. Но Апелляционный суд не имеет возможности менять квалификацию на более тяжелую. И обвинение на данной стадии не может ставить этот вопрос перед судом, потому что нет таких процессуальных возможностей. Мы обжалуем неоправданную мягкость приговора. А также говорим о несоответствии приговора Крысину требованиям уголовного права и процесса», — отметил он.

По мнению стороны обвинения, Крысину за тяжкое насильственное преступление, совершенное группой лиц, которых он же и привлек, приговор должен быть реальным, а не условным. «В пределах санкции статьи (ч. 4 ст. 296 УК Украины) мы требуем для него 6 лет лишения свободы», — заявил прокурор.

На вопрос о том, можно ли Юрию Крысину инкриминировать убийство, Алексей Донской смог ответить в «чисто теоретической плоскости»: «Представим, что есть ситуация, когда один человек стреляет в потерпевшего, другой — бъет его же битой. Смерть наступает от пули. При таких обстоятельствах принципиальным является установление наличия или отсутствия совместного умысла убить у тех, кто бил и стрелял… Если это так, то для квалификации преступления не важно, кто именно произвел смертельный выстрел… Отвечать должны оба, как соисполнители убийства».

Что же касается инкриминирования Крысину привлечения «титушек», то, по словам Донского, он «не может приводить конкретику в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования». «Ограничусь тем, что юридическая оценка действий, о которых идет речь, уже дана», — добавил прокурор.

Как сообщали fakty.ua, вчера, 26 февраля, фигуранта «дела Веремия» Крысина облили зеленкой в больнице.