Американцы выделили 40 млн долларов на борьбу с кремлевской пропагандой

Соединенные Штаты Америки выделят 40 млн долларов на борьбу с пропагандой, поддерживаемой отдельными государствами. К такому соовместному решению пришли Государственный департамент США и Пентагон.

Ведомства, в частности, подписали меморандум о взаимопонимании по переводу денег из Пентагона в государственный американский центр (Global Engagement Center, GEC), который был основан в 2016 году для борьбы с исламистской пропагандой. Позже его мандат был расширен на противодействие дезинформации.

«Это финансирование имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы мы продолжим агрессивно реагировать на злонамеренное влияние и дезинформацию, и мы можем использовать более глубокие партнерские отношения с нашими союзниками, Силиконовой долиной и другими партнерами в этой борьбе», — заявил заместитель государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии и государственным делам Стив Гольдштейн.

Он также указал, что из упомянутой суммы не менее 5 млн долларов пойдет в «Фонд доступа к информации», который предлагает конкурсные гранты частным компаниям, группам гражданского общества, академическим учреждениям и другим организациям, желающим помочь с этой задачей.

Стоит также отметить, что во время официального объявления о начале данной программы Российская Федерация прямо не называлась, но очевидно, что американский план в первую очередь будет сосредоточен на борьбе с дезинформацией, поддерживаемой Кремлем.

Напомним, ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что многим странам стоит учиться у Украины противодействовать российской пропаганде.