В ГПУ сообщили, кого не хватает для расследования дела о расстрелах на Институтской

Старший прокурор ГПУ Алексей Донской в интервью INSIDER заявил, что в деле о расстреле на столичной улице Институтской во время Революции достоинства следователи получили обоснованные доказательства. «Есть понимание, кто отдавал приказ (стрелять по протестующим. — Ред.) и как его спускали по вертикали. Мы подозреваем высшее руководство государства в том, что такие приказы отдавали», — отметил прокурор.

В то же время, по словам Алексея Донского, у следствия есть определенные пробелы в установлении цепочки передачи приказа открыть огонь.

«Но мы понимаем, как это работало, у нас есть доказательства», — заявил он и добавил, что пробелы могли бы помочь восстановить сбежавшие командиры «Беркута» Сергей Кусюк и Дмитрий Садовник.

«Кусюк сразу сбежал. А вот Садовник … По большому счету, расстрелы на Институтской раскрыли через него. Здесь элемент удачи — у Садовника отсутствует кисть руки, а в „Беркуте“ не так много людей с подобным физическим недостатком. Именно это позволило следователям в свое время идентифицировать стрелявшее подразделение. И через него пошло раскрытие. И именно он знает, кто отдавал приказ. Скажу так: нам его очень не хватает», — добавил старший прокурор ГПУ.

Как сообщали fakty.ua, Аексей Донской заявил, что фигуранта «дела Веремия» Крысина поддерживают люди из власти.