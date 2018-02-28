Непогода в Украине: в Запорожье прекращают занятия в школах

В Запорожье приняли решение не проводить занятия в школах 1−3 марта в связи с ухудшением погодных условий в регионе. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Владимир Буряк, сообщает Радио Свобода.

Детские сады города 1−3 марта будут работать в обычном режиме.

По данным ГСЧС, на которые ссылаются в мэрии, 1 марта в Запорожской области ожидается осложнение погодных условий: сильные осадки, преимущественно в виде снега, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15−20 м в секунду, местами по области — 25 метров в секунду.

Напомним, с 27 февраля отменили занятия в школах Одессы, а с 28 февраля — в школах Николаева. Решения также были мотивированы ухудшением погодных условий.

