На Донетчине завершают строительство «дороги жизни» для освобожденных поселков (фото)

В Донецкой области частично возобновлено покрытие на дорогах от сел Травневое и Гладосово — к селу Семигорье, и вскоре по ним снова начнут регулярно ходить рейсовые автобусы, которые свяжут освобожденные села с «большой землей» — населенными пунктами, подконтрольными Украине, где есть магазины, фельдшерские пункты и другие блага цивилизации. В Травневом и Гладосово инфраструктуру только восстанавливают.

«Как только улучшатся погодные условия, отсыпанный шлак на трассах хорошо утрамбуют и по дороге пустят рейсовый автобус. Это может произойти в ближайшую неделю. Строительство новой дороги осуществляется за счет малого бизнеса — компаний, которые проводят ремонт дорог в области. Это была их инициатива. Донецкая облгосадминистрация предоставила строителям только 12 тонн горючего и обеспечила работу вспомогательной техники», — отметил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в соцсети, проинспектировав ход строительных работ и поблагодарив предприятия, принявшие участие в этом социальном проекте.

Это действительно «дорога жизни», которая поможет наладить снабжение жителей продуктами. В Травневом маленький местный магазинчик работает через день, потому что невыгодно возить товар по такому бездорожью, в Гладосово привозили товар выездной лавкой, а за хлебом приходилось ходить или в Семигорье (что в 7 км), или в поселок Гольмовский (за 2,5 км) — на окраину оккупированной Головки. Все выходы из сел Гладосово и Травневое контролировались блокпостами «ДНР», через которые во время активизации боевых действий могли и не пропустить. За 3,5 года оккупации некоторые жители указанных сел не получали пенсий, не могли получать гуманитарную помощь: гуманитарные миссии боевики в села не пускали. Не приезжала сюда и «скорая». По вопросу ремонта поврежденного обстрелами жилья обратиться так же было не к кому.

* Пока за продуктами людям приходится ходить в Семигорье, что за семь километров от Травневого

На встрече с губернатором области сельчане поднимали вопросы восстановления поврежденного жилья, предоставления гуманитарной помощи, медицинского обеспечения, работы продовольственного магазина, выплаты пенсий. Глава области дал соответствующие поручения представителям районной и местной власти и подчеркнул, что будет лично контролировать их выполнение.

Фото пресс-службы облгосадминистрации