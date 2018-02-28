Спасатели нашли киевлян, пропавших в районе Драгобрата 25 февраля

Двух киевлян, пропавших на горе Драгобрат в Закарпатье 25 февраля, нашли живыми после двухдневной спасательной операции. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Информация об исчезновении туристов, отправившихся в горы кататься на лыжах, поступила спасателям в 22.20 27 февраля. В поисковой операции задействовали 17 человек, которые разделились на три группы, а уже 28 февраля около полудня одна из групп горных спасателей обнаружила пропавших в районе долины Урда.

Они находились в домике пастухов и ждали помощи. Состояние здоровья пары оценено как удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

Туристов уже доставили на турбазу в пгт Ясинь.

Напомним, по состоянию на 20 февраля горные поисково-спасательные подразделения спасли 282 человек, медицинская помощь оказана 188 гражданам.

Фото ГСЧС