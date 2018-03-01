Убитый журналист не успел завершить расследование о связях премьер-министра Словакии с итальянской мафией (фото)

В четверг, 1 марта, полиция Словакии заявила об аресте семи человек, подозреваемых в причастности к убийству 27-летнего журналиста Яна Куцияка (на фото в заголовке) и его невесты Мартины Куснировой, которое было совершено 25 февраля.

Глава полиции Тибор Гаспар заявил, что арестованы выходцы из Италии Антонино Вадала, его брат Бруно и двоюродный брат Пьетро Катроппа.



Арест Антонино Вадалы и его сообщников

Напомним, по одной из версий убийство журналиста и его невесты могли совершить люди, связанные с итальянской мафией. Куцияк в одном из своих журналистских расследований разбирался в злоупотреблениях с европейскими субсидиями.

Также в СМИ высказывалась версия, что последнее расследование Яна могло быть связано с членами правительства Словакии — министром внутренних дел Робертом Калиняком и премьер-министром Робертом Фицо.

И вот теперь, после ареста Антонио Вадалы, неожиданно эти две версии объединились в одну! Оказалось, что Фицо связан с Вадалой! Об этом пишет словацкий журналист Ярослав Шимов.

Ссылаясь на коллегу Куцияка по сайту Aktuality. sk Петера Барди, он утверждает, что Ян докопался до скандальных деталей закулисной жизни влиятельных людей своей страны. Свое последнее расследование молодой журналист не закончил.

А речь в нем шла о некой Марии Трошковой. В 2007 году она прошла в финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». А в настоящее время работает… главным помощником премьер-министра Фицо.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его помощница Мария Трошкова

Трошковой 30 лет. Куцияк пытался выяснить, как бывшая фотомодель всего за несколько лет сделала столь головокружительную карьеру в политике.

Оказалось, что до прихода в государственные правительственные структуры Мария была совладелицей фирмы GIA Management, а ее партнером по бизнесу являлся… Антонино Вадала! Этот выходец из Калабрии уже 15 лет живет в Словакии. Как отмечает в своей публикации международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), с которым также сотрудничал Ян Куцияк, за Вадалой тянется целый шлейф судебных дел — как в Италии, так и в Словакии. Ни одно из них, правда, не было доведено до вынесения приговора.



Мария Трошкова до головокружительной карьеры в политике была фотомоделью

Судя по всему, причиной переезда Вадалы и целой группы его родственников и знакомых в словацкую глушь (они обосновались в восточных, наименее развитых районах страны) стало желание избежать внимания итальянской полиции, которое становилось слишком назойливым. Вадалу, в частности, подозревали в укрывательстве разыскивавшегося полицией наркоторговца Доменико Вентуры, позднее приговоренного к пожизненному заключению. Кроме того, Вадала исполнял «деликатные поручения» Франческо Дзиндато, одного из боссов калабрийской мафии, известной как Ндрангета.

Вадала был замешан и в торговле наркотиками. Еще в 2003 году итальянскими властями был выдан ордер на его арест вместе с 12 подельниками, но Антонино удалось перебраться в Словакию. Позднее обвинения с него в Италии были загадочным образом сняты.

В Словакии Вадала и его компаньоны быстро развили бурную деловую и общественную активность. По данным, приводимым Яном Куцияком, итальянец был замешан в инцидентах с угрозами конкурентам, махинациях с недвижимостью. Но каждый раз, когда им начинала заниматься полиция, Антонино чудесным образом выкручивался.

За последние годы контролируемые им фирмы, которые занимаются в Словакии «зеленой» энергетикой и сельским хозяйством, получили от Евросоюза дотации на сумму свыше 8 миллионов евро. Пару раз их штрафовали за нарушения правил получения дотаций, но серьезных наказаний они ни разу не понесли.

Куцияк пришел к выводу, что у Вадалы были высокие покровители. Среди его знакомых назывался, в частности, влиятельный депутат парламента от правящей Социал-демократической партии Вилиам Ясань. По какому-то странному совпадению у него успела поработать Мария Трошкова. Вскоре пожилой политик и молодая красавица оказались в ближайшем окружении премьер-министра Роберта Фицо.

В числе других влиятельных лиц, имевших контакты с сомнительными калабрийцами, Ян Куцияк называл имя видного политика, бывшего члена правительства Фицо Любомира Ягнатка. Как отмечает чешский еженедельник Reporter, этот человек известен тесными контактами с частным агентством безопасности Bonul, которое в последние годы получило

В среду, 28 февраля, на улицы Братиславы вышли сотни протестующих, требуя в связи с убийством журналиста отставки правительства. Один из членов кабинета действительно ушел. Это министр культуры Марек Мадьярич. Он заявил, что это его «личное решение, не имеющее отношения ни к кому из политиков».

Оба помощника Фицо, фигурировавшие в расследованиях Куцияка, тоже заявили, что прекращают свою деятельность, но лишь «до полного расследования дела». И Ясань, и Трошкова категорически отрицают какую-либо причастность к убийству журналиста, а также к итальянской мафии.

Роберт Фицо сначала пообещал миллион евро тому, кто предоставит информацию об убийце. Премьер-министр даже принес указанную сумму наличными на пресс-конференцию, что показать, что он не блефует.



Роберт Фицо принес на пресс-конференцию миллион евро и пообещал отдать эти деньги за информацию об убийцах журналиста

Однако, когда началась демонстрация протеста в Братиславе, Фицо тут же обвинил оппозицию в желании «дестабилизировать ситуацию, вывести людей на улицы и на этом фоне захватить власть».

Петер Барди уверен, что в его стране действительно может произойти смена власти. Уж слишком под большим давлением оказался Фицо из-за убийства журналиста. Еще в более сложной ситуации находятся теперь его помощники, и некоторые члены правительства.