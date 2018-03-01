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Андрей Коболев

Энергетическая таможня объяснила скандальный штраф Коболеву

Инф. «ФАКТОВ»

01.03.2018 22:57 91

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В Энергетической таможне опровергли намерение взыскать миллиардный штраф с главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. В комментарии Українським Новинам начальник таможни Игорь Пиковский пояснил, что штраф в размере 8,3 млрд гривен предъявлен не персонально главе Коболеву, а компании, которую он возглавляет. Поводом же стала неуплата НДС при закупке 2,4 млрд куб м газа у «Газпромом» в 2015 году.

По словам таможенника, повод заявить о персональном штрафе дала форма документа.

«Штраф не на Коболева. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса, штраф — на предприятие, где указывается руководитель или лицо, исполняющее его обязанности. В данном случае, НАК „Нефтегаз Украины“ и ее руководитель Андрей Коболев», — объяснил Пиковский.

Что касается суммы штрафа, то она соответствует 300% от неуплаченной в бюджет суммы.

Напомним, 1 марта Андрей Коболев заявил, что ГФС 28 февраля предъявила ему два персональных штрафа в размере 7 млрд гривен и 1,3 млрд гривен за нарушение процедуры таможенного оформления российского газа. Президент Украины поручил Генеральной прокуратуре и Государственной фискальной службе разобраться с этим штрафом.

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