Со штрафом Коболеву разберутся Генпрокуратура и Госфискальная служба

Президент Украины Петр Порошенко поручил Генеральному прокурору и руководителю ГФС проверить обоснованность начисления штрафа главе «Нафтогаза Украины» Андрею Коболеву, размер которого составляет 8,3 млрд. гривен. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По его словам, поручение было дано на заседании СНБОУ относительно энергетической безопасности, которое состоялось в пятницу, 1 марта.

Напомним, Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев получил как частное лицо штраф от Государственной фискальной службы Украины. Согласно документам, которые опубликовал руководитель «Нафтогаза», от него требуют в течение 15 дней выплатить штрафы в размере 7 млрд грн и 1,3 млрд грн.

Причина — отказ «Нафтогаза» оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО «Газпром» контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.