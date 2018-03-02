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Виктор Янукович

«С Путиным у меня связь», - Янукович

Иван МОЗГОВОЙ, специально для «ФАКТОВ»

02.03.2018 12:42 309

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Виктор Янукович в ходе пресс-конференции в Москве рассказал о своих контактах с российским президентом. «Я с Путиным за эти четыре года встречался считаные разы. И я больше контактирую с его аппаратом», — заявил он.

Янукович сослался на постоянную занятость Путина. «Конечно, у нас есть связь, — сказал он. — Я не говорю, что мы ногой двери открываем. У нас есть связь, и если нужно проконсультироваться, посоветоваться, мы советуемся. Но президент России очень занятый человек и я не претендую, чтобы лично с ним встречаться».

Также Янукович сообщил, что он не сам писал письмо, обнародованное постпредом России в ООН Виталием Чуркиным в марте 2014 года.

«Я был не сам, со мной было достаточное количество людей. Мы советовались», — сообщил Виктор Янукович.

Ранее fakty.ua сообщали, что Янукович заявил на пресс-конференции: «Я ваши деньги не считаю, а вы не считайте мои!»

Фото УНИАН

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