«С Путиным у меня связь», - Янукович

Виктор Янукович в ходе пресс-конференции в Москве рассказал о своих контактах с российским президентом. «Я с Путиным за эти четыре года встречался считаные разы. И я больше контактирую с его аппаратом», — заявил он.

Янукович сослался на постоянную занятость Путина. «Конечно, у нас есть связь, — сказал он. — Я не говорю, что мы ногой двери открываем. У нас есть связь, и если нужно проконсультироваться, посоветоваться, мы советуемся. Но президент России очень занятый человек и я не претендую, чтобы лично с ним встречаться».

Также Янукович сообщил, что он не сам писал письмо, обнародованное постпредом России в ООН Виталием Чуркиным в марте 2014 года.

«Я был не сам, со мной было достаточное количество людей. Мы советовались», — сообщил Виктор Янукович.

Ранее fakty.ua сообщали, что Янукович заявил на пресс-конференции: «Я ваши деньги не считаю, а вы не считайте мои!»

Фото УНИАН