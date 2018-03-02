Переселенец, незаконно получавший помощь на аренду жилья, имел 2 млн грн на депозите в банке

В Мариуполе на Донетчине переданы в суд 10 уголовных производств в отношении вынужденных переселенцев, которые незаконно получали ежемесячную помощь от государства для покрытия расходов на аренду жилья и на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«Ряд этих уголовных производств уже рассматривается в суде, все они открыты по статье 190 Уголовного кодекса Украины „Мошенничество“. В ходе досудебного расследования, которое осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры, установлено, что сегодняшние обвиняемые, имея статус внутренне перемещенного лица, предоставляли о себе в Управления труда и соцзащиты населения заведомо неправдивые сведения (нарушая требования „Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание“). Умышленно не сообщали о том, владеют недвижимостью на подконтрольной украинской власти территории. Например, у одной переселенки имелось жилье в Одессе. Не сообщали также о депозитных банковских счетах, суммы на которых превышают установленные вышеупомянутым „Порядком“. Данные факты были выявлены в ходе верификации вынужденных переселенцев, проведенной Министерством финансов Украины», — рассказал «ФАКТАМ» прокурор Мариупольской местной прокуратуры № 1 Вячеслав Осипцов.

По информации собеседника, шестеро обвиняемых имели депозиты в размере 200, 400 тыс. грн, а один из преподавателей донецкого вуза, переместившегося на подконтрольную территорию, обладал депозитом в 2 млн грн, что значительно превышает 10-кратный размер прожиточного минимума. На момент проведения проверки был установлен именно этот предел для получения указанной адресной помощи, теперь же минимум увеличен до 25 прожиточных минимумов (1700 грн). То есть ныне переселенец, имеющий на депозитном счету в банке до 42,5 тыс. грн, может получать помощь.

Нанесенный государству ущерб оценивается примерно в 200 тыс. грн. Во время судебных слушаний по семи из десяти уголовных производств обвиняемые добровольно возместили государству убытки, в связи с чем пять человек освобождены от уголовной ответственности. Один гражданин признан виновным в мошенничестве и должен будет не только вернуть незаконно полученные средства, но и уплатить штраф.

Кроме того, по словам прокурора Осипцова, в судах области на данный момент рассматриваются еще пять уголовных производств по лжепереселенцам, которые незаконно получали выплаты, также умышленно сообщив неправдивые сведения о себе.

Напомним, что недавно государство увеличило размер финансовой помощи переселенцам с Донбасса и из Крыма для улучшения их социальной защиты.