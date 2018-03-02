Трамп продлил на год все санкции США против России

В пятницу, 2 марта, президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ее политики в отношении Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении подчеркивается: «Ситуация вокруг Украины продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

В связи с этим действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год. Белый дом уже проинформировал о соответствующем решении спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана.

Речь идет о санкциях США, принятых 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. По утверждению Вашингтона, «президент Трамп пришел к выводу, что все эти санкции должны оставаться в силе и после 6 марта 2018 года».

Ранее 28 февраля официальный представитель Белого дома Сара Сандерс пообещала, что действующая администрация США продолжит существующую политику в отношении России. «Мы останемся жесткими, какими были и в первый год президентства Дональда Трампа», — сказала она.