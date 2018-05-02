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Пашинян призвал своих сторонников прекратить забастовки в Армении

21:16 2 мая 2018   91
В Армении Пашинян призвал своих сторонников прекратить забастовки
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер протестного движения в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал прекратить общенациональные забастовки.

Об этом сообщает NEWS.am.

По словам Пашиняна, все стороны поддержали его кандидатуру в качестве премьер-министра страны.

«Завтра, с вашего позволения, буду официально выдвинут на пост премьер-министра», — сказал он.

Отметим, правящая Республиканская партия Армении отказалась выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра и согласилась поддержать претендента, которого выдвинет одна треть депутатов Национального собрания.

Напомним, ранее Пашинян призвал своих сторонников не препятствовать работе Ереванского аэропорта.

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