Мир

Пашинян призвал своих сторонников прекратить забастовки в Армении

Лидер протестного движения в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал прекратить общенациональные забастовки.

Об этом сообщает NEWS.am.

По словам Пашиняна, все стороны поддержали его кандидатуру в качестве премьер-министра страны.

«Завтра, с вашего позволения, буду официально выдвинут на пост премьер-министра», — сказал он.

Отметим, правящая Республиканская партия Армении отказалась выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра и согласилась поддержать претендента, которого выдвинет одна треть депутатов Национального собрания.

Напомним, ранее Пашинян призвал своих сторонников не препятствовать работе Ереванского аэропорта.