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Пашинян призвал своих сторонников прекратить забастовки в Армении
Лидер протестного движения в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал прекратить общенациональные забастовки.
Об этом сообщает NEWS.am.
По словам Пашиняна, все стороны поддержали его кандидатуру в качестве премьер-министра страны.
«Завтра, с вашего позволения, буду официально выдвинут на пост премьер-министра», — сказал он.
Отметим, правящая Республиканская партия Армении отказалась выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра и согласилась поддержать претендента, которого выдвинет одна треть депутатов Национального собрания.
Напомним, ранее Пашинян призвал своих сторонников не препятствовать работе Ереванского аэропорта.
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