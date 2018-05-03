В финале Лиги чемпионов в Киеве сыграют «Реал» и родоночальники футбола (видео)

Спорт

Лига чемпионов. ½ финала. Ответный матч

«Рома» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 4:2

«Рома»: Алисон, Фасио, Флоренци, Манолас, Коларов, де Росси (Гоналон, 70), Найнгголан, Пеллегрини (Юндер, 53), Эль-Шаарави (Антонуччи, 75), Шик, Джеко.

«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд (Клайн, 90+2), Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Фирмино (Соланке, 87), Мане (Клаван, 83), Салах.

Голы: Милнер (15, в свои ворота), Джеко (52), Найнгголан (86, 94, с пенальти) — Мане (9), Вейналдум (26).

Первый поединок — 2:5.

В среду, 2 мая, стал известен второй финалист розыгрыша Лиги чемпионов. Вслед за испанским «Реалом» право сыграть в решающем поединке турнира 26 мая на киевском «Олимпийском» завоевал английский «Ливерпуль». Если мадридский гранд оспорит трофей главного клубного турнира Старого Света 16-й раз (12 побед), то земляки «Битлз» — восьмой (пять триумфов). Кстати, финалисту турнира полагается 11 миллионов евро призовых, а клубу-победителю — 15,5 миллиона.

Если бы не характер игроков «Ромы», ответная встреча соперников на «Стадио Олимпико» вообще могла стать пустой формальностью. Ведь по ходу поединка на «Энфилде» ведомый египтянином Салахом (два гола и две результативные передачи) «Ливерпуль» громил соперника со счетом 5:0, и только голы Джеко и Перотти оставили итальянцам маленький шанс на спасение.

— Постараемся сотворить еще одно чудо, — заявил накануне матча главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо. Смогли отыграть три мяча у «Барселоны» (3:0 после 1:4), почему бы не повторить подвиг и с «Ливерпулем»?

— Мы здесь, чтобы сражаться за свои мечты и завоевать путевку в финал, — в свою очередь, излучал оптимизм наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. — Многие думают, мол, «Роме» достаточно всего-то выиграть — 3:0, но это все же солидный результат. Напомню, что мы тоже будем на поле, оставаться в раздевалке не собираемся! Для нас это огромный шанс.

Как известно, первая встреча соперников на Туманном Альбионе была омрачена тяжелыми увечьями, нанесенными двумя фанатами «Ромы» 53-летнему ирландскому болельщику «Ливерпуля» Шону Коксу, до сих пор находящемуся в состоянии искусственной комы (он получил тяжелый удар по голове пряжкой ремня).

К чести итальянцев, на тренировочное занятие перед ответным матчем игроки «Ромы» вышли в футболках с надписью «Forza Шон» в поддержку пострадавшего болельщика команды соперника.

Билеты на 70-тысячный «Стадио Олимпико» были проданы за считанные часы. «Рома» — без Перотти и Стротмана, Карсдорпа и Дефреля, «Ливерпуль» — без Матипа, Джана, Гомеса и Окслейда-Чемберлена, который из-за травмы пропустит ЧМ-2018. Команда ди Франческо, не пропустившая в этой Лиге чемпионов дома на одного (!) мяча (хотя играла с «Атлетико», «Челси» и «Барселоной») против самого результативного коллектива турнира (при этом из 33 мячей 18 мерсисайдцы забили в гостях!), не проигравшего ни одного матча.

По информации итальянских СМИ, среди тех, кто собирался рьяно поддержать «Рому» в поединке с англичанами, оказался легендарный болельщик… «Интера» певец Андреа Бочелли, который потерял зрение в 12-летнем возрасте после попадания мяча в голову. Звезда сцены пообещал «нырнуть в бассейн или спеть Grazie Roma», если римляне выбьют «Ливерпуль» из турнира.

Не выбили. Англичане пропустили четыре (!) мяча, но при этом постоянно контролировали ситуацию на поле. Земляки «Битлз» дважды вели в счете (трио Мане — Салах — Фирмино, наклепавшее совместными усилиями в турнире 29 мячей, побило рекорд Лиги чемпионов, установленный четыре года назад боевой тройкой «Реала» — Криштиану Роналду — Бэйл — Бензема, наколотившей 28 голов). Пусть в итоге команда Юргена Клоппа и проиграла впервые в международном сезоне, но в Киев едет именно она.

Кстати, в мае 1984-го «Ливерпуль» в итальянской столице обыграл «Рому» в финале Кубка европейских чемпионов (в серии послематчевых пенальти). Спустя 34 года Вечный город снова принес землякам «Битлз» удачу.

Видеообзор матча смотрите здесь

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» и Криштиану Роналду едут на финал в Киев.