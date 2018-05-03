- 17:01 В Италии во время матча получила смертельную травму 18-летняя регбистка
- 16:59 Муждабаев: Найему угрожают и советуют не выходить из дома
- 16:59 Ученые назвали группу крови, повышающую риск преждевременной смерти
- 16:51 Капитан «Динамо» вернулся на футбольное поле спустя 196 дней
- 16:50 Массовое отравление на свадьбе на Одесчине: число госпитализированных возросло почти вдвое
- 16:41 Венгрия перестала выдвигать ультиматумы Украине по НАТО
- 16:31 На Черниговщине загорелся лес возле военного полигона
- 16:19 Под Николаевом зерновоз столкнулся с двумя автобусами: есть пострадавшие
- 16:12 В Facebook произошел глобальный сбой
- 16:02 Юрий Голик: «Вкладывая сотни миллионов гривен в образование, мы закладываем фундамент будущего»
Эдуард Долинский: «Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?»
Директор Украинского еврейского комитета прокомментировал в Facebook выступление в Одессе руководителя местной ячейки «Правого сектора»
Новый руководитель одесской ячейки «Правого сектора» Татьяна Сойкина призвала очистить Одессу и Украину «от жидов». Об этом она заявила во время публичного выступления вечером 2 мая в центре города, на митинге участников «Марша украинского порядка», организованного партией «Свобода», «Правым сектором», «Национальными дружинами», «Национальным корпусом». Это мероприятие организаторы анонсировали как приуроченное к годовщине трагических событий 2 мая 2014 года. Тогда в результате массовых беспорядков погибли 48 и пострадали около 300 человек.
Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский приводит заявление Сойкиной дословно: «Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж_дам! Не олигархии. Слава Украине!»
*Татьяна Сойкина
При этом глава Украинского еврейского комитета задает вполне резонный вопрос: «Интересно, она имеет в виду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?»
Как заявил «ФАКТАМ» Эдуард Долинский, Украинский еврейский комитет готовит обращение в Нацполицию относительно выступления на митинге и откровенно антисемитских высказываний гражданки Сойкиной.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по данным СБУ, акты вандализма и антисемитизма в Украине финансировали российские спецслужбы.
А российский блогер, брат Бориса Немцова Игорь Эйдман на своей странице в Facebook поделился подозрениями, что за последними антисемитскими инцидентами в Германии и Украине стоит ФСБ.
Фото в заголовке Eduard Dolinsky/Facebook
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”