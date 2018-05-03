Политика

Эдуард Долинский: «Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?»

Директор Украинского еврейского комитета прокомментировал в Facebook выступление в Одессе руководителя местной ячейки «Правого сектора»

Новый руководитель одесской ячейки «Правого сектора» Татьяна Сойкина призвала очистить Одессу и Украину «от жидов». Об этом она заявила во время публичного выступления вечером 2 мая в центре города, на митинге участников «Марша украинского порядка», организованного партией «Свобода», «Правым сектором», «Национальными дружинами», «Национальным корпусом». Это мероприятие организаторы анонсировали как приуроченное к годовщине трагических событий 2 мая 2014 года. Тогда в результате массовых беспорядков погибли 48 и пострадали около 300 человек.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский приводит заявление Сойкиной дословно: «Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж_дам! Не олигархии. Слава Украине!»

*Татьяна Сойкина

При этом глава Украинского еврейского комитета задает вполне резонный вопрос: «Интересно, она имеет в виду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?»

Как заявил «ФАКТАМ» Эдуард Долинский, Украинский еврейский комитет готовит обращение в Нацполицию относительно выступления на митинге и откровенно антисемитских высказываний гражданки Сойкиной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по данным СБУ, акты вандализма и антисемитизма в Украине финансировали российские спецслужбы.

А российский блогер, брат Бориса Немцова Игорь Эйдман на своей странице в Facebook поделился подозрениями, что за последними антисемитскими инцидентами в Германии и Украине стоит ФСБ.

Фото в заголовке Eduard Dolinsky/Facebook