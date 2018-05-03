Происшествия

Массовое отравление на свадьбе на Одесчине: число госпитализированных возросло почти вдвое

Количество госпитализированных в результате массового отравления на свадьбе в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области продолжает расти. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в кафе «Изольда» отравились 20 человек, среди которых 5-летний ребенок. Как заявили в Госпродпотребслужбе, на больничных койках оказались уже 34 взрослых и двое детей.

На свадьбу были приглашены 84 человека. По словам пострадавших, помимо блюд, приготовленных в кафе, они ели торт домашнего приготовления. Всю еду, остававшуюся после банкета, заказчики забрали с собой.

«В ходе лабораторного обследования у 13 больных выделена сальмонелла. По результатам обследования кафе „Изольда“, где проходило празднование, специалисты Госпродпотребслужбы установили ряд нарушений санитарного законодательства. У трех человек из числа обслуживающего персонала выявлена сальмонелла, установлено бактериальное загрязнение 100 процентов смывов условно патогенной и патогенной микрофлорой. Функционирование кафе приостановлено», — заявили в Госпродпотребслужбе.

Оказалось, что владельцы самовольно перепрофилировали магазин в кафе на 150 посадочных мест. Выявлены нарушения санитарных требований, которые касаются количества и набора производственных, вспомогательных, бытовых помещений. Обнаружено несоблюдение технологии приготовления, сроков и температурного режима при хранении готовых блюд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минздрав дал ценные советы, как не отравиться на пикнике.