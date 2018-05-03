В Кемерово снесут печально известный ТРЦ "Зимняя вишня"

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В российском городе Кемерово решили снести ТРЦ «Зимняя вишня», а на его месте построить мемориальный комплекс. Об этом сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев, передает «Российская газета».

Снос здания ТРЦ начнут после 15 мая, когда будут решены некоторые технические вопросы.

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В частности, запланирован снос не только ТРЦ, но и расположенных рядом с ним бани и котельной, к которой подключены соседние здания. Для них необходимо найти новые источники теплоснабжения.

Но уже до первого сентября, по словам Сергея Цивилева, на месте «Зимней вишни» появится мемориальный комплекс: парк, сквер или часовня.

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Окончательное решение, каким будет памятное место, пока не принято. «Будет учтена воля родственников погибших», — подчеркнул врио губернатора области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, погибли 60 посетителей центра, большинство из которых — дети.