Куда бежать, если укусил клещ: список травмпунктов Киева

Здоровье

В Киеве работают 16 круглосуточных травмпунктов, готовых оказать помощь гражданам при укусе клеща. В травмпунктах клеща удалят, если этого не удалось сделать самостоятельно. Также специалисты обработают место укуса, предоставят необходимые рекомендации.

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Травмпункты работают во всех районах столицы: по одному-два в каждом районе. Обратиться за помощью можно по адресам:

в Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 59-А (для взрослых);

— просп. Голосеевский, 59-А (для взрослых); в Дарницком районе — Харьковское шоссе, 121 (для взрослых);

— Харьковское шоссе, 121 (для взрослых); в Деснянском районе — ул. Драйзера, 19 (для взрослых);

— ул. Драйзера, 19 (для взрослых); в Днепровском районе — ул. Братиславская, 3 (для взрослых), ул. Алишера Навои, 3 (для детей);

— ул. Братиславская, 3 (для взрослых), ул. Алишера Навои, 3 (для детей); в Оболонском районе — ул. Кондратюка, 8 (для взрослых), ул. Богатырская, 30 (для детей);

— ул. Кондратюка, 8 (для взрослых), ул. Богатырская, 30 (для детей); в Печерском районе — ул. Подвысоцкого, 4-А (специализированный опорно-двигательный и челюстно-лицевой травмпункт для взрослых), ул. Подвысоцкого, 4-Б (специализированный стоматологический и нейрохирургический травмпункт для детей);

— ул. Подвысоцкого, 4-А (специализированный опорно-двигательный и челюстно-лицевой травмпункт для взрослых), ул. Подвысоцкого, 4-Б (специализированный стоматологический и нейрохирургический травмпункт для детей); в Подольском районе — ул. Мостицкая, 9 (для взрослых);

— ул. Мостицкая, 9 (для взрослых); в Святошинском — ул. Котельникова, 95 (специализированный ортопедический травмпункт для взрослых);

— ул. Котельникова, 95 (специализированный ортопедический травмпункт для взрослых); в Соломенском — ул. Соломенская, 17 (для взрослых), пр-т Комарова, 3 (для взрослых);

— ул. Соломенская, 17 (для взрослых), пр-т Комарова, 3 (для взрослых); в Шевченковском — ул. Б. Хмельницкого, 37 (для взрослых), ул. Рижская, 1 (для взрослых), ул. Черновола, 28/1 (для детей).

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Проверить удаленного клеща на наличие возбудителей клещевого боррелиоза можно в государственном учреждении «Киевский городской лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» по направлению врача.

Напомним, если укусил клещ, следует две недели наблюдаться у врача, так как в это время могут проявиться симптомы болезни Лайма или клещевого энцефалита.