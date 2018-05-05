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Боевики из тяжелой артиллерии обстреляли жителей Зайцево

7:39 5 мая 2018   93
Боевики из тяжелой артиллерии обстреляли жителей Зайцево
Инф. «ФАКТОВ»

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной.

Как сообщает пресс-центр ООС, в пятницу, 4 мая, террористы из 122-мм артиллерии обстреляли жилые дома населенного пункта Зайцево. В город направлены спасатели и восстановительные бригады.

Боевые действия за прошедшие сутки продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения.

В районах населенных пунктов Сокольники, Майорск, Авдеевка, Новгородское, Старогнатовка боевики пять раз применяли запрещенное вооружения.

По данным разведки, потери боевиков прошедшие сутки составили три погибших и три раненых.

В результате боевых действий были ранены трое украинских военных. Раненые эвакуированы в госпиталь и их жизни угроз нет.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о появлении у оккупантов на Донбассе нового мощного вооружения. Так, с территории России на временно оккупированной территории в Донецкой области была доставлена партия 152-миллиметровыхм управляемых снарядов «Краснополь». Артиллерийский боеприпас предназначен для поражения в том числе бронированных целей.

Напомним, оккупанты продолжают боевые действия преимущественно на Донецком, Светлодарском и Мариупольском направлениях — у Светлодарска, Луганского, Троицкого, Причепиловки, Новотошковского, Крымского, Зайцево, Каменки и Талаковки.

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