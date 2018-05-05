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Порошенко: каждая страна должна иметь собственную церковь
Президент Петр Порошенко заявляет, что, поставив вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви, Украина в первую очередь стремится отстоять право на собственную, независимую церковь.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus, сообщает пресс-служба президента.
«Мы не против кого-то. Возьмите церковь — каждая страна должна иметь свою собственную. Оказывается, только Украина, Беларусь и Молдова не имеют такого права. Перед началом войны с Россией внутренние стычки внутри православной церкви может и были бы приемлемыми. Но в результате российской агрессии — больше нет. Русская православная церковь действует по поручению России», — сказал Порошенко.
Он выразил надежду, что константинопольский патриарх Варфоломей одобрит предоставление Украине права на собственную автокефальную церковь.
«Украинская церковь была создана 1000 лет назад в Константинополе. Мы просто возвращаемся к истокам», — подчеркнул президент.
Он отметил, что это имеет важное значение для независимости Украины, ведь наконец украинцы получат право самостоятельно определять церковную иерархию и то, за какого патриарха молиться.
«Мы ненавидим стереотип, будто мы — часть советской или российской империи. Наше прошлое в Европе. Мы стараемся именно сейчас вернуться в европейскую семью», — добавил Порошенко.
Ранее Петр Порошенко назвал сроки запуска Антикоррупционного суда.
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