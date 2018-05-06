Макрон предупредил о риске начала масштабной войны

Мир

В воскресенье, 6 мая, немецкий журнал Spiegel опубликовал интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы обсуждались важнейшие проблемы международной политики, в том числе ситуация вокруг ядерного договора с Ираном, который в 2015 году подписали ведущие мировые державы и который был единогласно поддержан Советом Безопасности ООН.

Подписал договор и 44-й президент США Барак Обама. Однако его преемник Дональд Трамп считает сделку с Ираномбезумной и грозит выйти из нее в одностороннем порядке, если Конгресс США и европейские союзники к 12 мая не подготовят изменения в положения договора и не исправят серьезные недостатки, которые, по убеждению Трампа, в нем присутствуют. Нынешний хозяин Белого дома также обещает вновь ввести санкции против Ирана.

Макрон, находясь в конце апреля с официальным визитом в Вашингтоне, пытался переубедить Трампа относительно договора с Тегераном. Такие же попытки предприняла затем и канцлер Германии Ангела Меркель, которая побывала с рабочим визитом в США после французского президента.

В интервью Spiegel Эммануэль Макрон предупредил, что выход США из договора с Ираном способен привести к войне. «Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война… Я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны», — сказал президент Франции.

В тот же день, 6 мая, президент Ирана Хассан Роухани в эфире иранского государственного телеканала заявил, что категорически не приемлет пересмотра ядерной сделки. Он назвал инициативы Трампа незаконными. «Если Америка выйдет из ядерной сделки, она пожалеет об этом как об исторической ошибке. У Ирана есть план действий на случай любого решения Трампа», — сказал Роухани.

После переговоров, которые Трамп провел сначала с Макроном, а затем с Меркель, казалось, что европейские лидеры сумели убедить американского президента в важности сохранения договора с Тегераном. Однако затем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о том, что Иран лгал о своих намерениях в сфере ядерных технологий перед подписанием договора в 2015 году.

Нетаньяху подчеркнул, что у спецслужб Израиля есть тысячи секретных документов, доказывающих, что Тегеран до сих пор хранит в тайне свои исследования под общим названием «Проект Амад». Они касаются разработок ядерного оружия. И это означает, что Иран обманул мировые державы, когда заключалась сделка. Он и в дальнейшем намерен использовать эти исследования.

В Тегеране назвали Нетаньяху лжецом. Иранские власти утверждают, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Однако новый государственный секретарь США Майк Помпео назвал израильские документы подлинными и заявил, что ядерная сделка 2015 года была построена на лжи