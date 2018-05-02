7 мая 2018

Эту крупную выразительную портретную композицию я случайно нашёл в одном из старых антикварных магазинов португальской столицы много лет назад. Помнится, мы бродили с коллегами-журналистами, прилетевшими на выездной матч киевского «Динамо» с местной «Бенфикой», в поисках рыбного ресторанчика по узким, но каким-то невероятно уютным лиссабонским улочкам. Время было обеденное и свободных мест за столиками практически не было нигде. Тем более для нашей довольно большой компании.

Но в одном заведении, узнав о том, что мы из Украины, люди, сидевшие в двух небольших залах ресторана, неожиданно дружно пересели на какие-то другие места, быстро освободив для нас большой длинный стол. Кухня находилась как раз рядом с этим местом и запахи, исходившие оттуда, просто дурманили наше голодное сознание. Мы пили много вина и пива, благодаря радушных португальцев за тёплый приём и желая им удачи в ловле (так получилось, что рядом с нами сидели две компании рыбаков). Мы ели местный, слегка островатый рыбный суп и большую жареную треску, привезённую в славящуюся своей рыбой Португалию из славящейся своей рыбой Норвегии!..

Мы долго говорили о наших странах и о том, что их связывает уже много веков. Кстати, не всем даже искушённым в путешествиях туристам известно, что ещё 5−6 веков назад португальские короли, владевшие огромными заморскими территориями, для своей личной охраны нанимали украинских казаков, пользовавшихся в Европе славой искусных воинов… А потом именно наши новые друзья, узнав о моем увлечении фарфором, подсказали дорогу к небольшому антикварному магазинчику, где, по их словам, уже не первый год на витрине стояла фарфоровая композиция, символизирующая нелегкий рыбацкий труд. Там я и нашёл это наше сегодняшнее произведение. С тех пор оно находится в знакомой вам коллекции.

В Португалии мне приходилось бывать десятки раз. И в Лиссабоне, и в Порту, и на острове Мадейра, находящемся в тысяче километров от европейского побережья и славящегося не только тем, что на нем родился Криштиану Роналду. И всякий раз, покидая эту страну, ощущал на душе щемящую грусть расставания с людьми, хоть и живущими, казалось бы, на другом конце света, но удивительно похожими на украинцев и непонятно даже почему очень близкими нам душой. Так было и в тот раз, когда из гостеприимного Лиссабона мне пришлось с вечными таможенными приключениями «тарабанить» большую коробку с нынешней работой.

Всем сегодняшним именинникам — добра и счастья. И удачи, конечно же.