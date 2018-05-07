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Крокодил откусил руку невесте из Зимбабве, но она все же вышла замуж прямо в больнице (фото, видео)

Бывшая участница сборной Зимбабве по теннису Занеле Ндлову и ее жених-британец Джейми Фокс плыли на собственную свадьбу по реке Замбези в надувном каноэ, когда на них неожиданно напал огромный крокодил. Рептилия откусила женщине правую руку, а также поранил левую. Паре с трудом удалось отбиться от крокодила и добраться до берега.

Вместо романтической церемонии, запланированной у водопада Виктория, истекающая кровью Занеле оказалась в больнице города Булавайо. Однако, упорная зимбабвийка все же не сдалась и завершила то, к чему стремилась. Свадьбу сыграли прямо в больничной часовне — спустя несколько дней после происшествия. Как сообщает Daily Mail, счастливая миссис Фокс подписала документы левой рукой — под аплодисменты друзей и родственников.

«Это замечательная история любви и она действительно демонстрирует их любовь друг к другу. Атака крокодила не повлияла на их чувства, которые стали даже сильнее, чем прежде», — заявила растроганная свидетельница.