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Крокодил откусил руку невесте из Зимбабве, но она все же вышла замуж прямо в больнице (фото, видео)
Бывшая участница сборной Зимбабве по теннису Занеле Ндлову и ее жених-британец Джейми Фокс плыли на собственную свадьбу по реке Замбези в надувном каноэ, когда на них неожиданно напал огромный крокодил. Рептилия откусила женщине правую руку, а также поранил левую. Паре с трудом удалось отбиться от крокодила и добраться до берега.
Вместо романтической церемонии, запланированной у водопада Виктория, истекающая кровью Занеле оказалась в больнице города Булавайо. Однако, упорная зимбабвийка все же не сдалась и завершила то, к чему стремилась. Свадьбу сыграли прямо в больничной часовне — спустя несколько дней после происшествия. Как сообщает Daily Mail, счастливая миссис Фокс подписала документы левой рукой — под аплодисменты друзей и родственников.
«Это замечательная история любви и она действительно демонстрирует их любовь друг к другу. Атака крокодила не повлияла на их чувства, которые стали даже сильнее, чем прежде», — заявила растроганная свидетельница.
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“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”